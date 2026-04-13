Zürich - Wegen des Streiks bei der Lufthansa sind mehrere Flüge zwischen der Schweiz und Deutschland annulliert worden. Dies bestätigten Mediensprechende der Flughäfen Basel, Genf und Zürich am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach dem neuesten Stand am späteren Montagnachmittag hatten am Flughafen Genf drei Verbindungen nach und ab München, Frankfurt und Düsseldorf annulliert werden müssen. Die insgesamt sechs Flüge hätten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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