Der neue Mikrowechselrichter der MI-Serie von Atmoce kann zwei Module pro Gerät anschließen und bietet dennoch eine individuelle Leistungsoptimierung auf Modulebene. Atmoce bringt einen neuen Mikrowechselrichter der MI-Serie auf den Markt, der den Anschluss von zwei Photovoltaikmodulen an ein Gerät ermöglicht. Der Wechselrichter ist für eine maximale Leistung von bis zu 1. 250 Watt ausgelegt, die Nennleistung liegt je nach Ausführung zwischen 800 und 1. 200 Watt. Die DC-Systemspannung beträgt 60 Volt. Das soll die Sicherheit erhöhen, insbesondere durch ein geringes Risiko von Lichtbögen. Durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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