Viele Aktionäre von Mercedes und Porsche freuen sich schon auf die Dividenden, die sie demnächst ausbezahlt bekommen werden. Doch zwei Telefonkonferenzen, die am späten Montagnachmittag stattfinden, könnten die Vorfreude jäh beenden. Am Montag ab 17 Uhr sollten Anleger den Kurs der Mercedes-Benz-Aktie ganz genau im Auge behalten. Denn dann beginnt der sogenannte Pre-Close-Call, den der Stuttgarter Autobauers nur drei Tage vor seiner Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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