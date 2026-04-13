EQS Stimmrechtsmitteilung: TAKKT AG

TAKKT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.04.2026 / 16:48 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: TAKKT AG Straße, Hausnr.: Presselstr. 12 PLZ: 70191 Ort: Stuttgart

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 549300AZ0JTVTW3IZY37

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Gruppenmeldung mit ausgelöster Schwelle auf Ebene der Tochtergesellschaft

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: FMR LLC

Registrierter Sitz, Staat: Willmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 09.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 7,96 % 0,00 % 7,96 % 65.610.331 letzte Mitteilung 7,58 % 0,38 % 7,96 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007446007 0 5.220.942 0,00 % 7,96 % Summe 5.220.942 7,96 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher FMR LLC % % % Fidelity Management & Research Company LLC 4,31 % % % - % % % FMR LLC % % % FIAM Holdings LLC % % % FIAM LLC 3,15 % % % - % % % FMR LLC % % % FMTC Holdings LLC % % % Fidelity Management Trust Company % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Überschreitung der 3-Prozent-Schwelle durch FIAM Holdings LLC bei Stammaktien

Datum

13.04.2026





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