Bereits zum Ausklang des vorangegangenen Monats, konkret am 31. März, nahm mein Kollege Louis Blümlein die BASF-Aktie hier ins Visier. Die über die letzten Jahre aufgebaute Seitwärtsrange stand auch dort im Fokus. Dabei touchierte die Aktie in der Vorwoche erst wieder den Widerstand bei 54,93 € und ebenso zum heutigen Wochenauftakt. Eine Entscheidung steht somit unmittelbar bevor. Worauf es jetzt ankommt Durch die jüngsten Zugewinne drang die Aktie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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