Die Lynas Rare Earths-Aktie befindet sich nach dem starken Kursanstieg seit Dezember wieder auf einem hohen Niveau. Das Mehrjahreshoch lag bei 13,20 €. Auf Jahressicht betrachtet hat sie sich mehr als verdoppelt. Am Montag verliert sie aktuell -2 % und steht bei 12,90 €. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Run auf Seltene Erden Seit Trump mit seinen Zöllen auf chinesische Güter einen Handelskonflikt auslöste, reagierte China mit Exportbeschränkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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