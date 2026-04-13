Der Luxusweltmarktführer LVMH hat am Montagabend die Umsatzzahlen für das erste Quartal im Jahr 2026 vorgelegt und die Markterwartungen verfehlt. Während einige Analysten auf eine Erholung der Nachfrage hofften, sorgten die Daten unmittelbar nach Veröffentlichung für Ernüchterung. Die Aktie reagierte mit einem Kursrutsch von drei Prozent im nachbörslichen Handel und beschleunigt damit ihre Talfahrt.Der Konzern aus Paris erzielte in den ersten drei Monaten einen Umsatz von 19,12 Milliarden Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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