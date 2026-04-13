Zürich - Die gescheiterten Nahost-Verhandlungen vom Wochenende und die Angst vor einer andauernden Blockade der wichtigen Ölroute bei Hormus belasteten am Montag den Schweizer Aktienmarkt. Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sorgten nach anfänglich deutlichen Verlusten immerhin für eine leichte Stabilisierung. Die gescheiterten Nahost-Verhandlungen vom Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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