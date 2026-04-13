Der legendäre Star-Investor Michael Burry hat mitgeteilt, dass er weitere Short-Positionen gegen Nvidia eröffnet hat. Doch warum wettet die Hedgefonds-Legende gegen den Chipdesigner? Und platzt jetzt bald die KI-Blase? Am Wochenende hat Star-Investor Michael Burry auf seinem Substack-Kanal erneut veröffentlicht, dass er Nvidia-Aktien mit Short-Optionen leerverkauft hat. Das ist das zweite Mal binnen kurzer Zeit. Michael Burry leerverkauft noch mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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