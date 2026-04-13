Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, verkündet heute eine neue Partnerschaft mit Mindfactory, Deutschlands führendem Gaming-Einzelhändler. Durch die Kooperation werden die Zahlungsoptionen von Klarna in den Online-Bezahlvorgang von Mindfactory integriert, wodurch Kunden alternative Zahlungsmöglichkeiten erhalten.

Mit Klarna können Kunden wählen, ob sie die vollständige Summe bezahlen, später bezahlen oder den Betrag in zinsfreie Ratenzahlungen aufteilen möchten.

"Mindfactory hat eine der am stärksten anerkannten Marken im Gaming-Einzelhandel aufgebaut. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass ihre Kunden reibungslos und problemlos bezahlen können. Unterstützt wird dies durch die integrierten Tools von Klarna, die Kunden dabei helfen, ihre Finanzen unter Kontrolle zu behalten", sagte Nico Schenck, Leiter Deutschland bei Klarna.

"Bei Mindfactory dreht sich alles um Technologie. Unser Ziel besteht darin, der Gaming-Community nicht nur die beste Hardware zu liefern, sondern auch das bestmögliche Einkaufserlebnis. In Klarna haben wir den idealen Partner gefunden, um den Bezahlvorgang für unsere Community so intuitiv, sicher und flexibel wie möglich zu machen, indem wir erstklassige Hardware mi modernsten Zahlungslösungen kombinieren", sagte Marcel Kirchner, CEO von Mindfactory.

Die Partnerschaft spiegelt die kontinuierliche Expansion von Klarna in zentralen Einzelhandelskategorien wider, mit mehr als einer Millionen Einzelhändlern weltweit, die Klarna wählen, um ihr Wachstum und die Kundenloyalität zu steigern.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; sowie

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produkte zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Partnerschaft-News

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