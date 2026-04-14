Die konventionelle Landwirtschaft muss umdenken: Chemische Pestizide sollen reduziert und durch biologische Alternativen ersetzt werden. Strenge Vorschriften wie die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union (EU) geben diesen Weg unumkehrbar vor und fordern bis 2030 die Halbierung chemischer Risiken im Zusammenhang mit Pestiziden. Während Konzerne wie Bayer ihre Portfolios umweltfreundlich umbauen, sichern sich globale Handelskonzerne wie Sumitomo den Zugriff auf neuartige Technologien. Ein wichtiger Player der Agrarwende ist das innovative Unternehmen MustGrow Biologics, das natürliche Pflanzenschutzmittel auf Basis von Senfkörnern entwickelt hat, die Schädlinge im Boden effektiv bekämpfen, ohne die Umwelt nachhaltig zu belasten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de