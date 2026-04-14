Während die Welt über die Volatilität von Tech-Werten diskutiert, braut sich am Rohstoffmarkt ein perfekter Sturm zusammen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen Kupfer und Platinmetalle. Der kanadische Player, Power Metallic Mines könnte mit seinem Nisk-Projekt in Québec genau zur richtigen Zeit die Weichen für eine neue Ära der westlichen Rohstoffversorgung gestellt haben. Mit Bohrergebnissen, die in der Branche ihresgleichen suchen, rückt das Unternehmen nun in das Visier der großen Strategen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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