Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Cicor gewinnt im Q1 wichtige Neukunden und erwartet im Jahresverlauf 2026 eine zunehmende organische Umsatzdynamik



14.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 14. April 2026 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen starken Auftragseingang, insbesondere getrieben durch den Markt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Nettoumsatz im ersten Quartal belief sich auf CHF 160,7 Millionen, was einem Anstieg von 22,6% gegenüber CHF 131,1 Millionen im Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang erreichte CHF 196,4 Millionen, entsprechend einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,22. Cicor konnte seine Position im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung im ersten Quartal 2026 weiter stärken. Die Gruppe gewann zwei neue Kunden im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, darunter Kongsberg, und zählt nun die Mehrheit der führenden europäischen Verteidigungszulieferer zu seinen Kunden. Zusätzlich schloss Cicor France eine neue langfristige Partnerschaft im Markt für Eisenbahninfrastruktur ab. Erste Aufträge dieser neuen Kunden werden für 2026 erwartet, mit Umsatzbeiträgen ab 2027, die erwartungsgemäss jährlich über CHF 20 Millionen liegen. Diese Neukundengewinne sind ein direktes Ergebnis von Cicors einzigartiger Position als führender paneuropäischer Anbieter eigener Fertigungskapazitäten in den Schlüsselmärkten. Der Auftragsbestand sorgt weiterhin für eine solide Visibilität der Umsätze in den kommenden Quartalen und spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage wider, insbesondere im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Nettoumsatz im ersten Quartal 2026 wuchs im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2025 um 22,6% auf CHF 160,7 Millionen. Ein starkes akquisitionsbedingtes Wachstum von 33,4% wurde teilweise durch einen organischen Rückgang von -6% sowie negative Währungseffekte von -4,8% infolge der weiteren Aufwertung des Schweizer Frankens kompensiert. Die organische Entwicklung wurde zudem vorübergehend durch Einschränkungen in der Lieferkette und bei der Komponentenverfügbarkeit beeinträchtigt. Gestützt durch ein positives Book-to-Bill-Verhältnis erwartet die Gruppe, dass das organische Wachstum im Jahr 2026 zurückkehrt, wobei sich die Dynamik schrittweise aufbauen dürfte und der Hauptbeitrag in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird. Diese Entwicklung sollte durch planmässige Kundenabrufe, eine Entspannung bei der Komponentenverfügbarkeit sowie die weitere Integration der im Jahr 2025 erworbenen Unternehmen unterstützt werden. Cicor bestätigt seine Prognose für 2026: Der Gruppenumsatz wird zwischen CHF 700 Millionen und CHF 750 Millionen erwartet, und das bereinigte EBITDA soll in einer Bandbreite von CHF 70 bis CHF 80 Millionen liegen - unter der Annahme, dass die aktuelle geopolitische Situation keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Kernmärkte von Cicor oder die Fähigkeit zur Abarbeitung des Auftragsbestands hat. Cicor verfügt zudem weiterhin über eine aktive M&A-Pipeline und verfolgt gezielt Akquisitionen, die die Marktposition stärken und langfristig profitables Wachstum unterstützen. Kontakt

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