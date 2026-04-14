Zürich - Der Krieg im Nahen Osten dürfte den Inflationsdruck hochhalten und so die Hypothekarzinsen in der Schweiz ansteigen lassen. Im ersten Quartal 2026 war das zunächst nur bei kurzen Laufzeiten zu sehen, wie eine am Dienstag vom Vergleichsportal Comparis publizierte Auswertung zeigt. Obwohl die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins in der März-Sitzung nicht angetastet hat, sehen die Comparis-Experten für die Hypothekarzinsen einen zunehmenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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