Baar - Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika ist verhalten ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Sehr hohe Wechselkurseffekte und schwache Baumärkte haben den Innerschweizern einen Umsatzrückgang beschert. Die Prognosen werden gleichwohl bestätigt. Der Umsatz sank von Januar bis März 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode um deutliche 7,0 Prozent auf 2,49 Milliarden Franken. Das ist insbesondere dem starken Schweizer Franken geschuldet: Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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