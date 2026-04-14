Vernier - Givaudan hat im ersten Quartal 2026 weniger umgesetzt. Organisch konnte der Aromen- und Duftstoffhersteller zwar leicht zulegen, negative Währungseffekte drückten den Umsatz jedoch klar ins Minus. So sanken die Einnahmen von Januar bis März um 5,2 Prozent auf 1,88 Milliarden Franken, wie der Lieferant von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms sowie Haushalts- und Pflegeprodukte am Dienstag mitteilte. Organisch, also bereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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