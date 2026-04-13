Le 13 avril/April 2026The common shares of QuantumCore Ltd. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.QuantumCore is developing high-performance microchips that enable the scaling of quantum computing systems. Positioned within the infrastructure layer of the quantum ecosystem, the company focuses on delivering specialized hardware designed to improve system performance, efficiency, and scalability. Our products are being designed to unlock reliable qubit communication and stability for tomorrow's quantum systems and processing units.__________________________Les actions ordinaires de QuantumCore Ltd. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.QuantumCore développe des microprocesseurs haute performance qui permettent l'extension des systèmes de calcul quantique. Positionnée dans la couche d'infrastructure de l'écosystème quantique, l'entreprise se concentre sur la fourniture de matériel spécialisé conçu pour améliorer les performances, l'efficacité et la scalabilité des systèmes. Nos produits sont conçus pour permettre une communication de qubits fiable et une stabilité pour les systèmes quantiques et unités de traitement de demain.Issuer/Émetteur: QuantumCore Ltd.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): QNCRNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 409 996Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 397 095CSE Sector/Catégorie: Technology/TechnologieCUSIP: 74767F 10 4ISIN: CA 74767F 10 4 5Boardlot/Quotité: 100Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 14 avril/April 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for QNCR. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.