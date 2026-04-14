Goldman Sachs hat zum Auftakt der Berichtssaison solide Quartalszahlen vorgelegt. Die Kursreaktion fiel dennoch eher zurückhaltend aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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