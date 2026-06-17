Check: Autobauer: Goldman: Rekord in Q1, BMW: Gewinnwarnung & Auto1: Starker Ausblick
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|12:03
|AKTIE IM FOKUS: Auto1-Kurs kontert Vortagsminus wegen langfristigen Absatzzielen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 machen am Mittwoch ihren Rückschlag vom Vortag wieder mehr als wett. Während Autobauer wie BMW mit Absatzproblemen kämpfen, will der Gebrauchtwagenhändler...
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|11:54
|Check: Autobauer: Goldman: Rekord in Q1, BMW: Gewinnwarnung & Auto1: Starker Ausblick
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|11:48
|Aktien Frankfurt: Autowerte bremsen Dax vor US-Zinsentscheid
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von einer Gewinnwarnung des Autobauers BMW muss der Dax einen erneuten Test der 25.000-Punkte-Marke am Mittwoch vertagen. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser...
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|11:14
|AUTO1 GROUP SE zündet Turbo - ich sehe kein Halten mehr!
|10:42
|JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Diese lägen...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:37
|Extrem hohe Kundennachfrage: BMW zieht i3-Bestellstart vor
|12:30
|Was bei BMW gerade passiert: 1,0% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Die Fakten auf einen Blick
|12:21
|Aktien Europa: Weitere moderate Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekord
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen dominieren zur Wochenmitte weitere moderate Gewinne das Handelsgeschehen. Als Kursstütze erwiesen sich Medienberichte, die den Text des kürzlich vereinbarten...
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|12:15
|BMW Is Opening i3 Orders Way Ahead Of Schedule Due To Huge Demand
|12:00
|DAX Modestly Lower In Cautious Trade; BMW Down Sharply After Lowering Outlook
|BRUSSELS (dpa-AFX) - Despite coming off early lows, the German market remained in negative territory a little before noon on Wednesday, weighed down by sharp losses in auto stocks.The mood in...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:27
|Goldman Sachs hits $1T M&A record as SpaceX IPO adds Wall Street halo
|11:54
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|10:06
|Goldman Sachs hits USD 1 trillion M&A record in first half of 2026: Driven by the SpaceX IPO, Goldman Sachs handled ...
|08:37
|Goldman Sachs shatters dealmaking records in H1
|00:42
|Goldman Sachs Surpasses $1 Trillion In Announced M&A Volume Year-To-Date
|Unternehmen / Aktien
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|AUTO1 GROUP SE
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|BMW AG
|63,16
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|GOLDMAN SACHS GROUP INC
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