Igor Djurdjevic ist seit 1. Februar 2026 neu in der Geschäftsleitung der Incore Bank und verantwortet den Bereich Corporate Services. Im Interview spricht er über die strategische Rolle von Governance, Technologie und Exzellenz - und darüber, wie Corporate Services Vertrauen schafft und nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Corporate Services gelten oft als "unsichtbares Rückgrat" einer Bank. Wo sehen Sie heute den grössten strategischen Hebel von Legal, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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