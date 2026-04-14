Nicola Mining vor Nasdaq-Debüt: 6 Mio. USD Kapital für Ausbau der Gold- und Kupferprojekte

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Nasdaq-Debüt für Nicola Mining! Das Unternehmen sichert sich 6 Mio. USD für den Ausbau seiner Goldmühle und Kupferprojekte in British Columbia. Jetzt mehr erfahren.

Nicola Mining (WKN A3D3LF / TSXV NIM) schlägt ein neues Kapitel am Kapitalmarkt auf. Das Unternehmen hat die Konditionen für ein garantiertes öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten festgelegt und steht damit zugleich vor dem geplanten Handelsstart am Nasdaq Capital Market. Für Nicola Mining geht es dabei nicht nur um frisches Kapital in Höhe von 6,0 Mio. US-Dollar, sondern auch um eine breitere Sichtbarkeit am US-Markt und um finanzielle Mittel für den Ausbau der operativen Infrastruktur in British Columbia.

Im Zentrum der Transaktion stehen 930.233 American Depositary Shares, kurz ADSs, sowie ebenso viele Warrants zum Erwerb weiterer ADSs. Der Angebotspreis liegt bei 6,45 US-Dollar je ADS einschließlich des jeweils beigefügten Warrants. Jedes angebotene ADS repräsentiert 12 Stammaktien von Nicola Mining. Nach Angaben des Unternehmens soll der Bruttoerlös vor Abzug von Underwriting-Abschlägen, Provisionen und weiteren Emissionskosten rund 6,0 Mio. US-Dollar betragen.

Für Nicola Mining ist die Transaktion zugleich mit einem wichtigen Börsenschritt verbunden. Die ADS sollen ab dem 13. April 2026 unter dem Kürzel NICM am Nasdaq Capital Market gehandelt werden. Die beigefügten Warrants werden hingegen nicht zum Handel zugelassen. Der Abschluss des Angebots wird für den 14. April 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen.

Nicola Mining strukturiert das Angebot mit ADSs und Warrants

Die Struktur der Finanzierung zeigt, dass Nicola Mining gezielt den Zugang zum US-Kapitalmarkt nutzt. Neben den 930.233 ADSs umfasst das Angebot auch 930.233 Warrants, die jeweils den Kauf eines weiteren ADS ermöglichen. Der Ausübungspreis dieser Warrants liegt bei 12,2213 CAD je ADS. Sie können unmittelbar nach ihrer Ausgabe ausgeübt werden und laufen am fünften Jahrestag des ursprünglichen Ausgabedatums aus.

Zusätzlich hat Nicola Mining den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu weitere 139.534 ADSs und oder bis zu 139.534 zusätzliche Warrants zum öffentlichen Angebotspreis zu erwerben, abzüglich der üblichen Abschläge und Provisionen. Diese Mehrzuteilungsoption kann die Größe der Platzierung weiter erhöhen, falls entsprechende Nachfrage vorhanden ist.

Nicola Mining will die Mittel in Mühle, Anlagen und Betriebskapital lenken

Für Nicola Mining ist die Verwendung der Nettoerlöse klar umrissen. Das Unternehmen plant, die Mittel in die Erweiterung der Goldmühle in Merritt, in Sachanlagen und Ausrüstungsinvestitionen sowie in allgemeine Verwaltungszwecke und das Working Capital zu investieren. Damit zielt die Kapitalmaßnahme unmittelbar auf operative und infrastrukturelle Themen ab.

Gerade dieser Punkt ist für die Einordnung wichtig. Nicola Mining ist keine reine Explorationsgesellschaft, sondern verfügt bereits über eine zu 100% kontrollierte Goldmühle und eine Abraumanlage nahe Merritt in British Columbia. Diese Mühle ist vollständig genehmigt und kann Gold- und Silbermaterial sowohl über Schwerkraft- als auch über Flotationsprozesse verarbeiten. Das Unternehmen hat darüber hinaus Mining- und Milling-Gewinnbeteiligungsvereinbarungen zum Abbau und zur Verarbeitung von Fremdmaterial mit hochgradigen, in British Columbia gelegenen Goldprojekten abgeschlossen. Für Nicola Mining bedinet die Platzierung damit mehrere Ziele zugleich: mehr Sichtbarkeit in den USA, zusätzliche Finanzmittel und größere Flexibilität bei der operativen Weiterentwicklung.

Die Projekte von Nicola Mining reichen von Gold bis Kupfer

Neben der Mühleninfrastruktur verfügt Nicola Mining über mehrere eigene Projekte in British Columbia. Dazu gehört das zu 100% kontrollierte New-Craigmont-Projekt, das historische hochgradige Kupfermineralisierung beherbergt. Die Liegenschaft umfasst mehr als 10.800 Hektar am südlichen Ende des Guichon Batholith und grenzt an Highland Valley Copper, die größte Kupfermine Kanadas.

Hinzu kommt das ebenfalls vollständig im Eigentum von Nicola Mining befindliche Treasure Mountain-Projekt (Silber). Dieses umfasst 30 Mineral Claims sowie eine Mineralpacht auf einer Fläche von mehr als 2.200 Hektar. Damit ist das Unternehmen sowohl im Edelmetall- als auch im Kupferbereich positioniert und verbindet Infrastruktur mit Explorations- und Entwicklungsvermögen.

Die nun angekündigte Finanzierung verbessert also die Kapitalbasis, auf deren Basis Nicola die bestehenden Anlagen und Liegenschaften weiterentwickeln kann. Gerade die Kombination aus Verarbeitungsanlage bei Merritt, Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit hochgradigen Goldprojekten in British Columbia sowie eigenen Projektflächen im Gold- und Kupferbereich gibt dem Unternehmen ein breiteres operatives Fundament als vielen kleineren Rohstoffgesellschaften.

Mit dem bevorstehenden Nasdaq-Start gewinnt Nicola Mining nun zudem einen zusätzlichen Zugang zu US-Investoren. Das macht die Platzierung kapitalmarktstrategisch sehr interessant. Während die ADSs ab dem 13. April 2026 an der Nasdaq gehandelt werden sollen, bleibt der Fokus operativ klar auf dem Ausbau der Mühle, Investitionen in Sachanlagen und der Stärkung des laufenden Geschäftsbetriebs. Für Nicola Mining markiert das Angebot damit sowohl einen wichtigen Finanzierungsschritt als auch eine bedeutenden, neue Präsenz auf dem US-Börsenparkett.

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