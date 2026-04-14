Angesichts des grundlegenden Wandels in der Softwareentwicklung stellt Cloudflare eine Infrastruktur vor, die Millionen autonomer, langfristig laufender Agenten unterstützt

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, hat heute seine Agent Cloud durch neue Funktionen erweitert, die Entwicklern die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von Agenten erleichtern. Diese Kombination aus Infrastruktur-, Sicherheits- und Entwicklertools wurde entwickelt, um KI-Agenten von experimentellen Demos auf lokalen Laptops in robuste, produktionsreife Workloads zu überführen, die über das globale Netzwerk von Cloudflare ausgeführt werden.

War die erste Generation der KI noch auf Chatbots ausgerichtet, verlagert sich der Fokus der Branche nun auf Programmieragenten und autonome Tools, die den Kontext erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und mehrstufige Aktionen ausführen können. Die vorhandene Infrastruktur die auf teuren, rund um die Uhr aktiven virtuellen Servern oder isolierten Sandbox-Umgebungen basiert lässt sich jedoch nicht in einer Welt skalieren, in der jeder Benutzer und Mitarbeiter Dutzende persönlicher Agenten gleichzeitig ausführt. Cloudflare löst diese Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Rechenleistung, Bereitstellung und Sicherheit, sodass Entwickler sich ganz auf die nächste Generation von Anwendungen konzentrieren können.

"Die Softwareentwicklung durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel. Wir begeben uns in eine Welt, in der Code von Agenten geschrieben und ausgeführt wird", erklärt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Agenten benötigen jedoch eine Umgebung, die standardmäßig sicher ist, sofort auf Millionen skalierbar ist und auch bei lang laufenden Aufgaben stabil bleibt. Mit Cloudflare Workers haben wir neun Jahre lang die Grundlagen dafür geschaffen. Heute machen wir Cloudflare zur ultimativen Plattform für das agentische Web."

"Cloud-Agenten entwickeln sich rasant zu einem elementaren Baustein für moderne Arbeitsabläufe. Mit Cloudflare helfen wir Entwicklern dabei, auf Basis von GPT-5.4 und Codex einsatzbereite Agenten zu implementieren, die reale Unternehmens-Workloads in großem Maßstab ausführen", so Rohan Varma, Produktmanager für Codex bei OpenAI.

Agent Cloud von Cloudflare bietet umfangreiche Tools und Infrastruktur zur Unterstützung der nächsten Generation von KI-Agenten und eröffnet Entwicklern folgende Möglichkeiten:

Effizientes Skalieren von Agenten auf Basis eines speziellen Rechenmodells

Damit sich Agenten über die Gruppe der Early Adopters hinaus verbreiten und für alle zugänglich werden, müssen sie erschwinglich sein. Da der Betrieb jedes Agenten in einem eigenen Container mit hohen Kosten verbunden ist, beschränken sich die heutigen agentenbasierten Tools häufig auf Programmierassistenten für Ingenieure, die diese Kosten rechtfertigen können. Cloudflare bringt Dynamic Workers auf den Markt, eine auf Isolaten basierende Laufzeitumgebung, die KI-generierten Code in einer sicheren Sandbox-Umgebung schneller und effizienter ausführt als herkömmliche Container. Wenn ein Agent einen Codeausschnitt ausführt, um eine API aufzurufen, Daten zu transformieren oder mehrere Tool-Aufrufe zu verketten, starten Dynamic Workers innerhalb von Millisekunden, führen das JavaScript aus und werden anschließend wieder beendet. Für die überwiegende Mehrheit der Agentenaufgaben reichen diese Funktionen völlig aus: sichere Isolierung bei 100-facher Geschwindigkeit und zu einem Bruchteil der Kosten von Containern, skalierbar auf Millionen gleichzeitiger Ausführungen ohne Vorlaufzeit.

Leistungsstarke Agenten durch Git-kompatiblen Speicher

KI-Agenten generieren heute mehr Code als je zuvor, und klassische Versionskontrollplattformen stehen vor der Herausforderung, die erforderliche Skalierbarkeit und Verfügbarkeit für autonome Workloads sicherzustellen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bringt Cloudflare jetzt Artifacts auf den Markt eine Git-kompatible Speicherlösung, die speziell für das "Agents-First"-Zeitalter geschaffen wurde. Cloudflare hat eine leistungsstarke Infrastruktur aufgebaut, die es Plattformen ermöglicht, Code- und Dateispeicherlösungen der nächsten Generation in einem bisher unvorstellbaren Maßstab zu entwickeln. Mit Artifacts können Entwickler Millionen von Repositorys erstellen, aus jeder Remote-Quelle forken und Agenten einen persistenten Speicher für Code und Daten bereitstellen, auf den jeder gängige Git-Client zugreifen kann.

Eigene Computer mit Sandbox-Umgebungen für Agenten

Laut Cloudflare sind Sandbox-Umgebungen nun allgemein verfügbar für Anwendungsfälle, in denen ein Agent ein ganzes Betriebssystem benötigt. Eine Sandbox ist eine permanente, isolierte Linux-Umgebung mit einer Shell, einem Dateisystem und Hintergrundprozessen, in der ein Agent ein Repository klonen, Python-Pakete installieren, Builds ausführen und mit derselben engen Feedbackschleife arbeiten kann, wie sie auch einem menschlichen Entwickler zur Verfügung steht.

Entwicklung leistungsfähigerer Agenten mithilfe von Think

Derzeitige Agenten sind durch ihre kurze Lebensdauer eingeschränkt, doch die Aufgaben, die sie lösen sollen, sind oft dauerhaft und plattformübergreifend. Agent Cloud von Cloudflare beseitigt diese Diskrepanz mit Think, einem Framework innerhalb des Agents SDK, das auf dauerhafte Ausführung ausgelegt ist. Dieses SDK der nächsten Generation befähigt Entwickler, Agenten zu erstellen, die mehrstufige Aufgaben mit langer Laufzeit unterstützen, anstatt ausschließlich auf einzelne Eingabeaufforderungen zu reagieren.

Zuverlässigkeit und Flexibilität dank einheitlicher KI-Plattform

Nach der Übernahme von Replicate durch Cloudflare erweitert Cloudflare seinen Modellkatalog, sodass Entwickler jetzt aus einer Reihe modernster proprietärer Modelle von OpenAI und GPT-5.4 sowie aus Open-Source-Modellen wählen können. All dies steht über eine zentrale Steueroberfläche zur Verfügung. Angesichts des rasanten Wandels bei den Modellen könnte die Bindung an einen einzigen Anbieter dazu führen, dass bessere Alternativen ungenutzt bleiben, wenn diese auf den Markt kommen. Mit Cloudflare ist der Wechsel zwischen Anbietern so einfach wie die Änderung einer einzigen Codezeile, ohne dass mehrere Anbieter verwaltet werden müssen.

Weitere Informationen bieten folgende Ressourcen:

Übersicht: Cloudflare Agents Week

Blog: Agents Have Their Own Computers with Sandboxes GA

Blog: Durable Objects in Dynamic Workers: Give Each AI-generated App Its Own Database

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist ein führender Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke weltweit schneller und sicherer zu machen und zugleich Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare stellt eine umfassende, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools bereit. Sie verschafft Unternehmen die erforderliche Kontrolle, um effizient zu arbeiten, Anwendungen zu entwickeln und ihr Geschäftswachstum gezielt zu beschleunigen.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung und beinhalten erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen daran zu erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "vermuten", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Funktionsumfang und die Effektivität von Agent Cloud sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile, die sich für die Kunden von Cloudflare aus der Nutzung von Agent Cloud sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare ergeben, den Zeitpunkt, zu dem Agent Cloud oder dessen Funktionen für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden allgemein verfügbar sein werden, den Zeitpunkt, zu dem Agent Cloud oder dessen Funktionen entwickelt und in einer Beta-Version oder allgemein für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden verfügbar sein werden, die technologische Entwicklung, den künftigen Geschäftsbetrieb, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts auf Form 10-K, eingereicht am 26. Februar 2026, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

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Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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