NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage im ersten Quartal sei gut gewesen, aber nicht ganz so stark wie gedacht, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Windkraftanlagen seien solide gewesen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D6554
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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