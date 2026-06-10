Für die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex kommt es in diesen Tagen aus charttechnischer Sicht knüppeldick. Die Aktie durchbrach einen eminent wichtigen Unterstützungsbereich. Der Verlust der Unterstützung könnte weitreichende Folgen haben und die Kursentwicklung in den nächsten Wochen bestimmen.Positive Unternehmensmeldungen verpufften zuletzt wirkungslos. Gleichzeitig werden Analysten skeptischer. Kurzum. Für Nordex gab es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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