Nordex hat eine ESG-gebundene Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Milliarden Euro von einem Konsortium von 15 Finanzinstituten erhalten. Das soll es den Vertriebsteams erleichtern, feste Aufträge zu bekommen und zudem ermöglichen, den Auftragsbestand auch umzusetzen. Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex Group hat eine neue ESG-gebundene syndizierte Multiwährungs-Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Milliarden Euro abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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