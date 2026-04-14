Zürich - An der Schweizer Börse stehen die Zeichen auf Entspannung. Unterstützend wirken dabei positive Vorgaben von der Wall Street sowie freundliche Tendenzen an den asiatischen Börsen. Die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und Iran sowie ein leicht rückläufiger Ölpreis sorgen dabei für Zuversicht. Auch können verschiedene hiesige Unternehmen mit Quartalszahlen positiv überraschen. US-Präsident Donald Trump hatte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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