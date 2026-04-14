Nordex begann das Jahr mit einem schwächeren Auftragseingang nach einem besonders starken Vorjahr, was auf eine Rückkehr zu typischen saisonalen Mustern hindeutet. Während die zugrunde liegende Nachfrage stabil bleibt, ist die Aktivität in den frühen Monaten in der Regel geringer, bevor sie im Jahresverlauf anzieht. Die Preise zeigten eine leichte Verbesserung, unterstützt durch eine günstige regionale Mischung, und wir erwarten, dass sich der Auftragseingang im Gesamtjahr unter dem Vorjahreshöchststand normalisiert. Für das erste Quartal 2026 erwarten wir nur ein moderates Umsatzwachstum, teilweise bedingt durch die Wetterbedingungen in Europa, während die Rentabilität weiter steigen sollte. Der Free Cash Flow dürfte vor allem von Entwicklungen im Working Capital geprägt sein. Insgesamt erscheint die Unternehmensguidance angesichts des starken Auftragsbestands erreichbar. Allerdings hat die jüngste Kursrally zu erhöhten Bewertungsniveaus geführt, was uns zu einer vorsichtigeren Haltung veranlasst. Daher stufen wir die Aktie von HALTEN auf VERKAUF herab, während wir unser Kursziel von 40,00 EUR unverändert lassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





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