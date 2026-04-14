© Foto: Richard Drew - APMit OpenAI will Novo Nordisk schneller Wirkstoffe finden und Studien optimieren. Im Kampf mit Eli Lilly könnte genau das den Unterschied machen. Die Aktie legt zu.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt künftig verstärkt auf künstliche Intelligenz und hat dafür eine strategische Partnerschaft mit OpenAI geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Entwicklung neuer Medikamente deutlich zu beschleunigen und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette effizienter zu gestalten. Kern der Kooperation ist der Einsatz moderner KI-Systeme zur Analyse komplexer Datensätze. Diese sollen dabei helfen, neue Wirkstoffkandidaten schneller zu identifizieren, klinische Studien gezielter zu …Den vollständigen Artikel lesen
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