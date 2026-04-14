Frank Borchardt vom VDE FNN bestätigt, dass es bei Kleinsterzeugungsanlagen keine begrenzte Modulleistung gibt, wenn die Wechselrichterleistung am Einspeisepunkt auf 800 Voltampere begrenzt ist. Für eine erneute Verschärfung der Vorschrift sieht er keinen Grund, auch wenn einige Verteilnetzbetreiber mit Verweis auf die Übergangsfrist für die VDE 4105 die Laienanmeldung bislang nicht akzeptieren. Ein Interview mit Marcus Vietzke, Gründer von Indielux, sorgte für einige Aufregung: Er erklärte, dass nach der neuen VDE-AR-N 4105:2026-03 Photovoltaik-Anlagen, die am Einspeisepunkt auf 800 Voltampere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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