EcoGraf's nächster Schritt: EcoGraf treibt Community-Programm voran: DEG/KfW-Schub für Graphitprojekt Epanko

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EcoGraf stärkt das Epanko-Graphitprojekt: DEG-Impulse-Förderung unterstützt soziale Infrastruktur, während die KfW-Finanzierung den Projektbau vorantreibt. Jetzt mehr erfahren!

EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) schiebt die Entwicklung seines Epanko-Graphitprojekts in Tansania auf einer zweiten, oft weniger sichtbaren Ebene voran: Neben der Projektfinanzierung und den technischen Vorbereitungen rückt nun auch die soziale Infrastruktur rund um den Minenstandort stärker in den Fokus. Denn das australische Unternehmen hat einen Antrag auf Kofinanzierung bei DEG Impulse vorangebracht, um eine Reihe von Gemeinde- und Entwicklungsmaßnahmen für Epanko umzusetzen. Damit verbindet EcoGraf den Aufbau der ersten Projektphase mit konkreten Initiativen für Umsiedlung, Bildung, Gesundheit und lokale Wertschöpfung.

Der Antrag wurde im Rahmen des Programms develoPPP eingereicht. DEG Impulse ist eine Tochter der deutschen Entwicklungsfinanzierungsinstitution DEG und Teil der KfW-Gruppe. Das Förderprogramm wird vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen und soll privatwirtschaftliche Projekte unterstützen, die nachhaltige soziale und ökologische Wirkungen entfalten. Für EcoGraf ist dieser Schritt deshalb relevant, weil das Unternehmen damit die Entwicklungsagenda rund um Epanko enger mit international unterstützten Standards für Gemeinwesenarbeit verknüpft.

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EcoGraf treibt Community-Programm voran: DEG/KfW-Schub für Graphitprojekt Epanko



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