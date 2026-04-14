© Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpaDer Ölhandel boomt - BP und Shell erwarten hohe Gewinne. Was steckt dahinter?BP erklärte am Dienstag, dass das Unternehmen für sein riesiges Ölhandelsgeschäft "außergewöhnliche" Ergebnisse für das erste Quartal erwartet, wie Reuters berichtet. Dies deutet auf einen unerwarteten Gewinn durch den Anstieg der Ölpreise hin. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass seine Nettoverschuldung von etwas über 22 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Quartal auf 25 bis 27 Milliarden US-Dollar steigen wird. Auch Shell erwartet im ersten Quartal starke Ergebnisse im Ölhandel. Dies ist ein Bereich, in dem die europäischen Konzerne aktiver sind als ihre US-Konkurrenten. Der volatile Ölmarkt infolge …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE