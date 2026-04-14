Von Wenli Zheng, Portfoliomanager bei T. Rowe Price Die globalen Märkte sind in letzter Zeit nervöser geworden, auch wenn die Ursachen für die Volatilität je nach Anlageklasse variieren. In China haben Verkäufe bei mehreren Large-Cap-Technologieaktien die Stimmung verunsichert. Dennoch ändern kurzfristige Schwankungen unserer Ansicht nach nichts an den mittel- bis langfristigen Anlageargumenten. China scheint in die Anfangsphase eines neuen Konjunkturzyklus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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