Samsung SDI befindet sich laut Insidern in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Mercedes-Benz über die Lieferung von prismatischen Batterien für Elektroautos, deren Markteinführung für 2028 geplant ist - offenbar für kompakte Modele. Diese werden voraussichtlich in der MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) von Mercedes-Benz zum Einsatz kommen, schriebt das Portal "TheElec" unter Berufung auf Industriekreise. "Die allgemeine Ausrichtung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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