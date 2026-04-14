© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresEin kritischer Analystenkommentar hat die Aktie der Deutschen Telekom am Montag ans DAX-Ende geschickt. Dadurch verschlechtert sich das Chartbild weiter. Deutsche Telekom: Aktie aktuell in schwierigem Umfeld Eigentlich war die Aktie der Deutschen Telekom nach einer Kursflaute im Spätherbst schwungvoll in das neue Jahr gestartet. Das Papier konnte den Abwärtstrend der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hinter sich lassen und den Leitindex DAX deutlich outperformen. Selbst nach dem Beginn des Iran-Krieges präsentierten sich die Anteile der Bonner zunächst fest. Doch die angesichts explodierender Energiepreise stark gestiegenen Inflations- und Zinserwartungen, auf die kapitalintensive …Den vollständigen Artikel lesen
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