Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert eine schnellere Einführung des Tankrabatts als bisher geplant. Der Rabatt müsse in der ersten Mai-Hälfte an den Zapfsäulen gelten, sagte Linnemann den Sender RTL und ntv. "Vielleicht schaffen wir es zum 1. Mai." Dies sei eine Sache des Willens. "Wenn man das will, schafft man das auch." Man habe Entlastungen versprochen, also müsse man sich beeilen. "Früher war es so: Je höher die Milliardensumme, desto schneller ging es durch den Bundestag."



Linnemann schloss eine Verlängerung des Tankrabatts im Sommer nicht aus, sollten die Spritpreise hoch bleiben. "Jetzt zu sagen, danach ist auf jeden Fall Schluss, wäre falsch." Man müsse vor allem Menschen auf dem Land helfen, die keine Alternative durch den öffentlichen Nahverkehr hätten. Gleichzeitig habe Kanzler Merz Recht, wenn er sage, dass man nicht alles mit Geld lösen könne.



Der CDU-Politiker räumte ein, dass die Steuersenkung womöglich nicht komplett an die Autofahrer weitergegeben werde. Beim letzten Tankrabatt seien aber immerhin 80 bis 90 Prozent angekommen. "Ich hoffe, dass wir zumindest in diese Größenordnung kommen und vielleicht sogar noch mehr."





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