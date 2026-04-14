LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0010645932
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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