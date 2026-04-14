Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Regierungskonsultationen im Kanzleramt empfangen worden. Es sind die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit 2004. Der Besuch war erst wenige Stunden zuvor offiziell angekündigt worden.
Bei dem Besuch Selenskyjs, der von mehreren Ministern begleitet wird, sollen unter anderem auch Drohnen aus deutsch-ukrainischer Kooperationsherstellung gemeinsam begutachtet und eine oder mehrere Absichtserklärungen unterschrieben werden. Am frühen Nachmittag ist zudem zum Abschluss noch eine Plenarsitzung im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant. Weitere Details wurden im Vorfeld nicht genannt.
Das Treffen war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt worden. Die Polizei riegelte das Bundeskanzleramt am Dienstagmorgen weitläufig ab.
Bei dem Besuch Selenskyjs, der von mehreren Ministern begleitet wird, sollen unter anderem auch Drohnen aus deutsch-ukrainischer Kooperationsherstellung gemeinsam begutachtet und eine oder mehrere Absichtserklärungen unterschrieben werden. Am frühen Nachmittag ist zudem zum Abschluss noch eine Plenarsitzung im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant. Weitere Details wurden im Vorfeld nicht genannt.
Das Treffen war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt worden. Die Polizei riegelte das Bundeskanzleramt am Dienstagmorgen weitläufig ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur