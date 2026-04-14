Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers hat im Zuge einiger positiver News zuletzt wieder an Momentum gewonnen. Mehrere Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial, nachdem sich der Kurs zuvor auf sehr niedrigen Niveaus stabilisieren musste. Gleichzeitig bleibt das Bild jedoch ambivalent: Strukturelle Zweifel an der mittelfristigen Entwicklung sind noch nicht vollständig ausgeräumt. Die Aktie von Evotec hat nach einer positiven Analystenstimme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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