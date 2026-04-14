Im letzten Jahr wurde noch über einen Notverkauf oder eine Zerlegung des US-Chipherstellers Intel spekuliert, mittlerweile ist das kein Thema mehr. Die Intel-Aktie erlebt inzwischen ein starkes Comeback. Seit Anfang April verbesserte sie sich um rund +46% und steht am Dienstag aktuell bei 55,70 €. Auf Jahressicht hat sie sich mehr als verdreifacht. Besteht jetzt noch Potenzial? Beitritt zum Terafab-Projekt Hierbei handelt es sich um ein Vorhaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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