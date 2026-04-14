© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDie Chipbranche geht in den nächsten Härtetest: ASML, TSMC und Nvidia stehen vor den Earnings. Wie steht es um den KI-Boom? Retten Halbleiter-Aktien wieder den Markt?Es ist wieder Berichtssaison, Earnings-Season! Die Unternehmen geben wieder einen Einblick in ihre Geschäftsbücher. Traditionell eröffnet die Saison in den USA mit den großen Banken. Und bereits am Mittwoch und Donnerstag folgen zwei Halbleiter-Riesen: ASML und TSMC. Der Markt schaut besonders auf die Halbleiter-Aktien, da die Geschäftszahlen eine signifikante Aussage über den KI-Hunger, die aktuelle Nachfrage zum Halbleitermarkt geben. Denn die letzte Bullenphase wurde maßgeblich durch den riesigen Chip-Hunger angetrieben. …Den vollständigen Artikel lesen
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