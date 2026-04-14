FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4550 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1400 (1330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 630 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 623 (774) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 448 (409) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - BOFA REINITIATES HALEON WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 400 PENCE - BOFA REINITIATES RECKITT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 6100 PENCE - BOFA REINITIATES UNILEVER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5300 PENCE - CITIGROUP CUTS BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 395 (415) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2290 (2550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 55 (65) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 900 (790) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS BARCLAYS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 485 (545) PENCE - EXANE BNP CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1450 (1500) PENCE - EXANE BNP RAISES STANDARD CHARTERED TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2000 PENCE - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1386 (1389) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3340 (3210) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES GLENCORE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 620 (510) PENCE - JEFFERIES CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 291 (303) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES YOUGOV ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - MORGAN STANLEY CUTS BARRATT REDROW TO 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BARRATT TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - TARGET 300 (430) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BERKELEY GROUP TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 2990 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BERKELEY TO 'UNDERWEIGHT' ('EW') - TARGET 2990 (3840) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1390 (1610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 380 (510) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1600 (1750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1400 (1425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 2270 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4775 (4200) PENCE - 'BUY'
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