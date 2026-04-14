Nach einer mehrmonatigen Lethargie ist die Aktie von ITM Power zum Leben erwacht. Staatliche Rückendeckung in Form einer Kapitalbeteiligung und frische Fördermittel sorgen für eine Neubewertung des Elektrolyse-Spezialisten. Ein Kursplus von 45 Prozent in einer Woche spricht Bände. Und geht es nach den Analysten von Berenberg, so ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Deren Analyst Alex Smith schraubte in dieser Woche den fairen Wert von 100 auf nun 110 Britische Pence (umgerechnet 1,26 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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