Die Aktie des ehemaligen DAX-Konzerns Linde steht kurz vor dem Sprung auf ein neues Hoch. Die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten ITM Power ist nach dem Staatseinstieg bereits kräftig angesprungen. Dementsprechend präsentierte sich auch der Wasserstoff Europa Index in den vergangenen Wochen in einer starken Verfassung. Denn gerade in Zeiten kräftig steigender Preise für Öl und Gas klingt die Idee weiterhin gut: Wird klimafreundlich erzeugter Wasserstoff verbrannt, steht als Abfallprodukt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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