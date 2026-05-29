Die ITM Power-Aktie bleibt im Fahrplan der letzten Analyse vom Dienstag. Dort wurde bereits betont, dass stärkere Rücksetzer ausblieben und oberhalb von 1,79 € der Weg in Richtung 2,52 € offen ist. Genau diese Zielzone wurde nun erreicht, weshalb der Blick vom Wochenchart in den Tageschart sinnvoll erscheint, um mögliche Rücklauf- und Unterstützungszonen präziser einzugrenzen. Rallyziel erreicht Seit dem Apriltief hat die ITM Power-Aktie in der Spitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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