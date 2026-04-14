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Entwicklungsförderung durch DEG Impulse



14.04.2026 / 11:35 CET/CEST

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14. April 2025 Entwicklungsförderung durch DEG Impulse EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Antrag auf Kofinanzierung bei DEG Impulse gestellt hat, einer Tochtergesellschaft der deutschen Entwicklungsfinanzierungsinstitution DEG und Teil der KfW-Gruppe, zur Unterstützung von Initiativen zur Gemeindeentwicklung für das Epanko-Graphit-Projekt in Tansania ("Epanko-Projekt"). Der Antrag wurde im Rahmen des develoPPP-Programms gestellt und folgt auf das erste Treffen mit DEG Impulse in Frankfurt (siehe Meldung "KfW IPEX-Bank-Fremdfinanzierungsprogramm und Due-Diligence-Update für Epanko" vom 8. Dezember 2025). Wie bereits angekündigt, hat EcoGraf die KfW IPEX-Bank beauftragt, im Rahmen des deutschen Programms für ungebundene Kreditgarantien (UFK) eine vorrangig besicherte Kreditfazilität von bis zu 105 Millionen US-Dollar für das Epanko-Projekt zu arrangieren. Das Unternehmen hat auf seinem Epanko-Projekt in Tansania erfolgreich weitere Treffen mit Herrn Daniel Thomann, Direktor für Förderprogramme bei DEG Impulse, und wichtigen Mitgliedern des tansanischen Teams des Unternehmens durchgeführt. "develoPPP" ist ein Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), das Projekte des privaten Sektors, die nachhaltige soziale und ökologische Ergebnisse erzielen, kofinanziert. Der Besuch vor Ort umfasste Besichtigungen wichtiger Entwicklungsbereiche im Zusammenhang mit Phase 1 des Epanko-Projekts (Graphitkonzentrat-Kapazität von 73.000 Tonnen pro Jahr) sowie eine detaillierte Überprüfung einer Reihe laufender und geplanter Initiativen zur Gemeindeentwicklung. Der develoPPP-Antrag des Unternehmens umfasst eine Reihe von Initiativen, die auf den Umsiedlungsaktionsplan (RAP) und die übergeordnete Strategie zur Gemeindeentwicklung abgestimmt sind, darunter: Entwicklung von Umsiedlungsdörfern, einschließlich Trinkwasserversorgungs- und Aufbereitungssystemen sowie Solaranlagen für die Umsiedlungshäuser

einschließlich Trinkwasserversorgungs- und Aufbereitungssystemen sowie Solaranlagen für die Umsiedlungshäuser Bildungsinfrastruktur, einschließlich Schulen, sanitäre Einrichtungen, Lehrerwohnungen und damit verbundene Modernisierungen

einschließlich Schulen, sanitäre Einrichtungen, Lehrerwohnungen und damit verbundene Modernisierungen Gemeinschaftliches Gesundheitszentrum, einschließlich des Baus von Personalunterkünften und sanitären Einrichtungen

einschließlich des Baus von Personalunterkünften und sanitären Einrichtungen Gemeinschafts- und Bildungsprogramme sowie -einrichtungen, darunter: Berufs- und Qualifizierungsprogramme: ausgerichtet auf die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen und die Entwicklung von Arbeitskräften für den Bergbau

Baumschulen für einheimische Pflanzen und Programme zum Schutz der Flora

Förderung lokaler Unternehmen

Anlagen für Abfall- und Recyclingmanagement

Initiativen zur Umweltsanierung Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Vorbereitung seines Antrags auf den develoPPP-Zuschuss, wobei der vorgeschlagene Projektstarttermin der 1. Juli 2026 ist, vorbehaltlich der Genehmigung des Zuschusses. Diese Initiativen sind Teil des Engagements von EcoGraf, den Gastgemeinden langfristige, nachhaltige Vorteile zu bieten, neben der Projektentwicklung, die in Übereinstimmung mit den Leistungsstandards der International Finance Corporation (IFC) und den Äquatorprinzipien der Weltbank erfolgt, im Einklang mit seiner Projektfinanzierungsstrategie und dem Mandat der KfW IPEX-Bank. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Produktionsziele Die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen zu Produktionszielen und finanziellen Informationen, die aus den Produktionszielen für das Epanko-Projekt abgeleitet wurden, basieren auf der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie, die am 25. Februar 2026 veröffentlicht wurde. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, sowie die prognostizierten Finanzinformationen aus den in der Mitteilung vom 25. Februar 2026 festgelegten Produktionszielen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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