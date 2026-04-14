Zürich - Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran geben der Schweizer Börse am Dienstag klar Auftrieb. Für Zuversicht sorgt auch ein leicht rückläufiger Ölpreis. Damit rücken wieder Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse verstärkt in den Fokus, wobei verschiedene hiesige Unternehmen mit Quartalszahlen positiv überraschen können. Der Krieg zwischen den USA und Israel mit dem Iran ist inzwischen in der siebten Woche angelangt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab