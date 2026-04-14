Cicors Geschäftsupdate für das erste Quartal 2026 zeigte erhebliche Herausforderungen. Ein organischer Rückgang von 6%, vorübergehende Engpässe in der Lieferkette und ein Währungsdruck von -4,8% wurden mehr als kompensiert durch ein akquisitionsbedingtes Umsatzwachstum von 33,4%. Der Auftragseingang von CHF 196,4 Mio. und ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,22x bieten eine konstruktive Sicht auf das zweite Halbjahr, unterstützt durch neue Kunden im Bereich Aerospace & Defense (A&D), darunter Kongsberg. Im zweiten Halbjahr 2026 ist das organische Wachstum weitgehend durch bestehende Rahmenverträge und verbindliche Aufträge abgesichert. Der Ausblick für das Gesamtjahr von CHF 700-750 Mio. Umsatz und einem bereinigten EBITDA von CHF 70-80 Mio. wurde bestätigt, wobei die organische Erholung im zweiten Halbjahr der entscheidend sein dürfte. Wir nehmen nur moderate Anpassungen an unseren Schätzungen für 2026 vor und bestätigen unser Kursziel von CHF 180,00 sowie die BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
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