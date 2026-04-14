Mit Amazon Leo arbeitet der Versandhändler an einem Satellitennetzwerk im Stile von Starlink. Bislang schweben allerdings nur wenige Amazon-Satelliten im Orbit. Ein Zukauf könnte das ändern. Globalstar ist dabei im Consumermarkt keine Unbekannte. Amazon steht Insidern zufolge vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar. Dadurch würde das Unternehmen mit dem Aufbau seines eigenen Satellitengeschäfts vorankommen, berichtete die Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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