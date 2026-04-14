Im Rahmen der Zielabweichungsverfahren für Photovoltaik-Freiflächenanlagen verdoppelt das Mecklenburg-Vorpommern die Fläche auf 10.000 Hektar. Die Solarparks sollen flächensparend, verbrauchsnah und netzverträglich errichtet werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern erweitert das Kontingent für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit hat mitgeteilt, dass das Land das bestehende Kontingent im Rahmen von Zielabweichungsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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