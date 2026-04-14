Übernahme, LVMH: Schwache Zahlen & HeidelDruck: Kurseplosion
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|13:02
|AKTIE IM FOKUS: Drohnenfantasie gibt Heidelberger Druck erneut mächtig Schub
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger von Heidelberger Druck werden am Dienstag eindrucksvoll an ein potenziell neues Geschäftsfeld erinnert. Bei der Aktie machte sich erneut Fantasie dafür breit, dass der...
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|12:15
|Aktien Frankfurt: Dax dank Hoffnung im Iran-Krieg wieder bei 24.000 Punkten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf weitere Gespräche im Iran-Krieg hat dem Dax am Dienstag klar Auftrieb gegeben. Schon kurz nach Handelsbeginn knackte der wichtigste deutsche Aktienindex die Marke...
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|12:10
|Heidelberger Druck-Aktie +18%: Volle Kraft ins Rüstungsgeschäft
|Die Heidelberger Druck-Aktie schießt am Dienstagvormittag um +18% in die Höhe und ist damit der stärkste Wert unter allen größeren deutschen Werten. Was steckt hinter dem gewaltigen Kurssprung des Druckmaschinenherstellers...
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|11:54
|Übernahme, LVMH: Schwache Zahlen & HeidelDruck: Kurseplosion
|Übernahme, LVMH: Schwache Zahlen & HeidelDruck: Kurseplosio
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|11:21
|Drohnenfantasie beflügelt Heidelberger-Druck-Aktie
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|13:09
|LVMH-Aktie unter Druck: Was für Aktionäre jetzt wichtig ist
|Rückläufige Umsätze belasten den französischen Luxusgüterkonzern. Die Aktie steht angesichts geopolitischer Unsicherheiten und gedämpfter Nachfrage unter Druck. Der Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton...
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|12:38
|LVMH Sales Hit As Iran Conflict Dents Middle East Demand
|12:35
|LVMH shares fall after Iran war hits first-quarter sales
|12:26
|Aktien Europa: Hoffnung im Iran-Krieg stützt Kurse
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag wieder zugelegt. Erneut folgte die Kursentwicklung der Nachrichtenlage zum Iran-Konflikt. Die Märkte reagierten mit Gewinnen...
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|12:18
|UBS stuft LVMH auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Operativ habe sich der Luxusgüterkonzern...
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|Unternehmen / Aktien
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|HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
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|+18,04 %
|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
|471,40
|+1,05 %